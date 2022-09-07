07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'den İYİ Parti'ye ayar: Seçim ikinci tura kalınca görüşürüz

HDP'den İYİ Parti'ye ayar: Seçim ikinci tura kalınca görüşürüz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
HDP’den İYİ Parti’ye ayar: Seçim ikinci tura kalınca görüşürüz

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP ile İYİ Parti arasındaki 'HDP'ye bakanlık' kavgalarına ilişkin, ittifak ortaklarına tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'yi 'sakin olmaya' çağıran Oluç, "Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." dedi.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine girdi.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, İYİ Parti'de infiale neden olurken, partililer arasındaki karşılıklı atışmalar gündemi bir hayli meşgul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürdü.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş ise, İYİ Parti ile HDP arasındaki kirli iş birliğini gözler önüne sererek, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerde ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni..." dedi.

Gelişme sonrası İYİ Parti, CHP'li Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu ve kavga mahkemeye kadar taşındı.

HDP'DEN İTTİFAK ORTAKLARINA TEHDİT

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, tüm bu gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ittifak ortaklarına tehditler savurdu.

Söz konusu konuşmaların ittifakı 'zehirleyeceğini' vurgulayan Oluç, "Bu olmazsa, sorumsuz konuşmalar ortamı zehirler, herkesi etkiler. İktidarı muhalefetiyle herkes konuşmalarına dikkat etmeli." diye konuştu.

"BİZ MECLİS'TEYİZ O ZAMAN MECLİS'TEN DE ÇEKİLİN"

Kendilerini Meclis'e leyleklerin getirmediğini söyleyen Oluç, "'HDP'nin olduğu yerde ben olmam, benim olduğum yerde HDP olmaz' gibi lafları biraz sakin, olgunlukla, düşünerek söylemek lazım. Biz Meclis'teyiz. O zaman, biz Meclis'teyiz diye siz çekilecek misiniz? Bize 6-7 milyon insan oy veriyor. Ne yapacaksınız bu insanları, memleketin dışına mı atacaksınız?" dedi.

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALINCA GÖRÜŞÜRÜZ"

İYİ Parti-CHP kavgası sonrası altılı masaya tehdit niteliğinde göndermelerde bulunan Oluç, "Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." ifadelerini kullandı.

"SORUMSUZCA LAFLAR ETMEYİN"

İttifak ortaklarına 'sorumsuzca laflar etmeyin' diyerek yüklenen Oluç, "Çok açık söylüyorum. En son cumhurbaşkanı seçimindeki hırslardan dolayı ne hale geldiğimizi görüyoruz değil mi? Kendimizi rahatlatalım, akıl verelim falan… Vazgeçin bundan biz kendi aklımızla doğru yolumuzu buluruz, kendi taktiklerimizi uygularız. Yanlış çıkarsa da özeleştirimizi veririz. Siyaset yapma tarzımız bu." diyerek sözlerini noktaladı.

Özgür Özel’den ’HDP’ye bakanlık’ açıklaması ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'HDP'YE BAKANLIK' AÇIKLAMASI
Meral Akşener’in derin çelişkisi! MERAL AKŞENER'İN DERİN ÇELİŞKİSİ!
İYİ Parti’de ’HDP’ye bakanlık’ istifası! İYİ PARTİ'DE 'HDP'YE BAKANLIK' İSTİFASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA