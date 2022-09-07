HDP’den İYİ Parti’ye ayar: Seçim ikinci tura kalınca görüşürüz

"BİZ MECLİS'TEYİZ O ZAMAN MECLİS'TEN DE ÇEKİLİN"

Kendilerini Meclis'e leyleklerin getirmediğini söyleyen Oluç, "'HDP'nin olduğu yerde ben olmam, benim olduğum yerde HDP olmaz' gibi lafları biraz sakin, olgunlukla, düşünerek söylemek lazım. Biz Meclis'teyiz. O zaman, biz Meclis'teyiz diye siz çekilecek misiniz? Bize 6-7 milyon insan oy veriyor. Ne yapacaksınız bu insanları, memleketin dışına mı atacaksınız?" dedi.