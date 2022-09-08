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Türkiye'den Pakistan'a 12. uçak

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Türkiye’den Pakistan’a 12. uçak

Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı.

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