SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!
Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayanlar kura çekimini canlı takip edecek. Kurayı canlı takip etmek isteyenler konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste....
9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Bakan Fahrettin Koca'nın müjdelediği kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleri belirlenecek. 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi saati merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama...
DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ SONA ERDİ!
Sağlık BakanI Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor.
Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'de sona erdi.
DHY KURA ÇEKİMi SONUÇLARI SORGULA
Tercih işlemlerinin ardından kura çekimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.
ATAMA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Kura çekimi 9 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Kura çekimi sonrasında sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY HEKİM ALIMI CANLI YAYIN VAR MI?
Sağlık Bakanı kura çekimi canlı yayını youtubeden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi başladığında canlı yayın haberimize eklenecektir.
KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
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- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!
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