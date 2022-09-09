SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!

9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Bakan Fahrettin Koca'nın müjdelediği kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleri belirlenecek. 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi saati merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama...