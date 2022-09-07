İYİ Parti’den CHP’ye tepkiler dinmiyor: Masanın altına bomba döşediler

"ALTILI MASANIN ALTINA MAYIN, BOMBA DÖŞEDİ"

Bilerek bunu ifade etmiş olması lazım 3 gün önce siyasete girseydi problem yoktu. Onlardan bu hatayı, tahrik edici tanımlamaları bekleyebiliriz. Böyle bir ortamda sadece malzeme vermek değil, ben biraz daha ileri düşünüyorum bu konuda. Malzeme vermenin ötesinde bir şey.

Gürsel Tekin uzun bir dönemin siyasetçisi, ne zaman hangi ortamda söylediğini biliyor olması lazım. Hangi sonuçları olacak bilmesi lazım.

Barış Yarkadaş'ın iftira noktasında ortaya koyduğu, hukuki yola da başvurduğumuz olayları da beraber alırsanız. Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabalarının altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz demektir."