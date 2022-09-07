İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler dinmiyor: Masanın altına bomba döşediler
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine, İYİ Partili siyasetçilerin verdiği tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, katıldığı canlı yayında, Tekin'i art niyetli olarak niteleyip, "Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabaların altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz" tepkisini gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuş, ittifakın diğer ortağı İYİ Parti'yi bir hayli öfkelendirmişti.
İYİ Partili siyasetçiler, Tekin'i hadsizlik ve münasebetsizlikle suçlamış, CHP'li vekil ise sözlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masadan kalkma restini çekince, CHP kanadından yumuşama açıklamaları gelmiş, Tekin'in sözlerinin parti görüşlerini yansıtmadığı belirtilmişti.
Akşener ise, Tekin'in CHP'nin önemli siyasetçilerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Partinin görüşü bu demek ki" demişti.
İYİ PARTİ'DEN TEPKİLER DİNMİYOR
Gündemi oldukça meşgul eden gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican da Tekin'e oldukça sert çıktı.
Tekin'i art niyetli olarak niteleyen Andican, "Yaptıkları acemi bir siyasetçinin yapmayacağı şeyler. Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabalarının altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
"KENDİSİNDEN BEKLENMEDİK BİR AÇIKLAMA YAPTI"
Andican, Tekin'i hedef alan açıklamalarında şunları söyledi:
"Bütün konu Gürsel Tekin isimli milletvekili arkadaşımızın ifadesiyle başladı. Gürsel Bey'in söyleminde iki şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi, kurumu temsil eden bir şahıs değil. Kendisinden beklemediğim şekilde bu olayın, bu değerlendirmenin, kişisel fikri olduğunu partisinin bu konuda görüş belirtmeyeceğini söylemesi lazımdı. Bu deneyimde bir siyasetçi kendisi. Uzunca süre siyaset içerisinde kalan insanlarda bu refleks gelişir. Bu olaylardan kazandıkları deneyim böyle bir yaklaşım yapması gerekirdi.
"GÜRSEL TEKİN'İN AÇIKLAMALARI ART NİYETLİ"
Birbirinden ciddi manada, siyasi programları itibarıyla farklı yerlerde olan bir demokratik hukuk devleti tesis etmek amacıyla ortaya çıkmış altılı masanın saldırılar altında kaldığını bilecek kadar bu işin içerisinde. Bu ifadenin farklı noktalara götürülebileceğini görmemiş olduğunu düşünmüyorum. Siyasette neyi ne zaman söylediğiniz çok önemlidir. Alakasız şekilde sohbet esnasında söylediğiniz şey bir şekilde akar gider. Ama sizin partiniz dışındaki partileri irrite edebilecek tanımlamayı gündeme getirirseniz bu art niyetsiz bir yaklaşım olarak göremem.
"ALTILI MASANIN ALTINA MAYIN, BOMBA DÖŞEDİ"
Bilerek bunu ifade etmiş olması lazım 3 gün önce siyasete girseydi problem yoktu. Onlardan bu hatayı, tahrik edici tanımlamaları bekleyebiliriz. Böyle bir ortamda sadece malzeme vermek değil, ben biraz daha ileri düşünüyorum bu konuda. Malzeme vermenin ötesinde bir şey.
Gürsel Tekin uzun bir dönemin siyasetçisi, ne zaman hangi ortamda söylediğini biliyor olması lazım. Hangi sonuçları olacak bilmesi lazım.
Barış Yarkadaş'ın iftira noktasında ortaya koyduğu, hukuki yola da başvurduğumuz olayları da beraber alırsanız. Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabalarının altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz demektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 7 Eylül İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...
- iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...
- Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?
- Tarih açıklandı! AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...