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Hulki Cevizoğlu: HDP'liler CHP'den milletvekili seçildi ve yönetimde

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Hulki Cevizoğlu: HDP’liler CHP’den milletvekili seçildi ve yönetimde

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, altılı masada yaşanan 'HDP'ye bakanlık' kavgasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin içerisinde çok önemli bir HDP damarı olduğunu hatta HDP'lilerin CHP'den vekil seçildiğini ifade eden Cevizoğlu, "HDP’li olan birçok insan CHP’den milletvekili bugün. Yönetim kanadında da varlar." dedi. HDP'ye bakanlık verme düşüncesinin sadece Gürsel Tekin'in değil, tüm partinin düşüncesi olduğunu dile getiren Cevizoğlu, "Masanın yapısı bu, en baştan beri ortada gösterilmemeye çalışılan, HDP’nin varlığını gizlemek için oluşturulan 6 kişi bunlar." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geride kalan gün yaptığı açıklamada, HDP'ye bakanlık vadetmişti.

Gelişme sonrası İYİ Partililer, Tekin'e sert şekilde karşı çıkmış ve "'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?, İlkelerimizi anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır." tepkilerini göstermişti.

Tekin söz konusu tepkilere, "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

"PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR"

Tüm bu gelişmelere ilişkin bugün katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oldukça konuşulacak ifadeler kullandı. İttifak ortaklarına açıkça rest çeken Akşener, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." diye konuştu.

"CHP'NİN İÇİNDE HDP DAMARI VAR"

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, söz konusu kavgaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin içerisinde çok önemli bir HDP damarı olduğunu hatta HDP'lilerin CHP'den vekil seçildiğini ifade eden Cevizoğlu, "HDP'li olan birçok insan CHP'den milletvekili bugün. Yönetim kanadında da varlar." dedi. HDP'ye bakanlık verme düşüncesinin sadece Gürsel Tekin tarafından değil tüm partinin düşüncesi olduğunu dile getiren Cevizoğlu, "Masanın yapısı bu, en baştan beri ortada gösterilmemeye çalışılan, HDP'nin varlığını gizlemek için oluşturulan 6 kişi bunlar." ifadelerini kullandı.

HULKİ CEVİZOĞLU: HDP'LİLER CHP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ VE YÖNETİMDE / VİDEO

"HDP'LİLER CHP'DEN VEKİL SEÇİLDİ"

Cevizoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Kılıçdaroğlu oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız diyor. Neyi tartışacak? HDP'ye bakanlık vermeyi. CHP'nin içinde önemli bir HDP'li damar var. Bir grup da akım da denebilir. Onlara sempatiyle bakan hatta kendisi HDP'li olan bir çok insan da CHP'den milletvekili bugün. Yönetim kanadında da varlar.

"HDP BARAJI AŞINCA CHP'LİLER ÇIĞLIK ATARAK SEVİNDİ"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu gece, cumhurbaşkanlığını kaybettiği için üzülen değil HDP barajı geçtiği için çığlık atan yöneticiler olduğunu CHP'liler açıklamıştı.

"BAKANLIK VAADİ YENİ DEĞİL"

HDP'ye bakanlık verilmesi düşüncesi sadece Gürsel Tekin'in düşüncesi değildir. İYİ Partili Ağıralioğlu ne dedi, Kime sordunuz kime veriyorsunuz dedi, hadsizliğin gereği yok dedi. Akşener de buna karşı çıktı. Masanın yapısı bu, en baştan beri ortada gösterilmemeye çalışılan, HDP'nin varlığını gizlemek için oluşturulan 6 kişi bunlar. Diğer partilerin oyu ne kadar ki masada işi var? Bu bile garabet bir durum.

"HDP'NİN VARLIĞINI KAMUFLE EDİYORLAR"

Yüzde 38 oyu olanla binde 1 oyu olanın oyu nasıl eşit olabilir? Demokrasiye aykırı bu. O masa HDP'nin varlığını kamufle edecek genel başkanlarla doldurulmuştur.

Erdoğan'ı devirmek için bir siyasal parti olsaydı, Memleket Partisi olurdu, Türkiye Komünist Partisi olurdu. Demokrat Parti'den daha önemli bir parti. Sosyolojik gerçeğinde önemli bir yeri dolduruyor. Bu ülkede 104 tane daha parti var. 6 tanesini neye göre aldınız?"

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