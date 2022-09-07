Hulki Cevizoğlu: HDP’liler CHP’den milletvekili seçildi ve yönetimde

"HDP BARAJI AŞINCA CHP'LİLER ÇIĞLIK ATARAK SEVİNDİ"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu gece, cumhurbaşkanlığını kaybettiği için üzülen değil HDP barajı geçtiği için çığlık atan yöneticiler olduğunu CHP'liler açıklamıştı.

"BAKANLIK VAADİ YENİ DEĞİL"

HDP'ye bakanlık verilmesi düşüncesi sadece Gürsel Tekin'in düşüncesi değildir. İYİ Partili Ağıralioğlu ne dedi, Kime sordunuz kime veriyorsunuz dedi, hadsizliğin gereği yok dedi. Akşener de buna karşı çıktı. Masanın yapısı bu, en baştan beri ortada gösterilmemeye çalışılan, HDP'nin varlığını gizlemek için oluşturulan 6 kişi bunlar. Diğer partilerin oyu ne kadar ki masada işi var? Bu bile garabet bir durum.