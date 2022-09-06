6'lı masada HDP çatlağı: "Bakanlık" vaadi krizi büyüyor! Gürsel Tekin: Kim bana had bildirecek? Meral Akşener'den rest
Millet İttifakı'nda, 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor. CHP'li Gürsel Tekin, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi. İYİ Partili isimlerden gelen "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ve "Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" tepkileri karşısında geri adım atmayan Tekin, "Kim bana had bildirecek? Sayın Akşener'e olan saygımdan ses çıkarmıyorum" açıklamasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diyerek resti çekti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin yaptığı açıklamalar krize neden oldu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Millet İttifakı için 'proje ittifakı' vurgusu yaparken, "Bunlar gönüllü veya kendi iradeleriyle ortaya çıkmış bir yapı değil." dedi. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Sürpriz değil! Yerel seçimlerde de aynısını yaptılar" ifadelerini kullanırken, Erkan Akçay, "Terör örgütünün uzantısına bakanlık vermeyi normal görüyorlar. Bu millete ihanettir." dedi. Mehmet Sevigen ise, ittifaka ilk olarak İYİ Parti'nin ihanet edeceğini belirtti.
"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR"
Gürsel Tekin, "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.
İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN SERT TEPKİ
İYİ Partiden tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.
"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"
Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."
BİR TEPKİ DE DERVİŞOĞLU'NDAN
İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
GÜRSEL TEKİN'DEN İYİ PARTİLİ İSİMLERE CEVAP
İttifaktaki tartışmanın fitilini ateşleyen CHP'li Gürsel Tekin, bir televizyon programına bağlanarak, İYİ Partili vekillere tepki gösterdi. AK Parti'nin tepki göstermesini anlıyorum diyen Tekin, "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." ifadelerini kullandı.
"NE DEMEK HAD BİLDİRMEK?"
İYİ Parti'den gelen tepkilerle değinen Tekin "40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan'la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey." diye konuştu.
AKŞENER'DEN REST: HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.
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