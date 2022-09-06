HDP 'CHP-İYİ Parti kavgasından' özerklik talebi çıkardı: Kürtler kendisini yönetmek istiyor
CHP'li Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı, ittifak ortakları İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, iki parti arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. İttifakın bir diğer ortağı HDP'nin vekili İmam Taşçıer, yaşanan kavga üzerinden 'özerklik' talep etti. Taşçıer, "İyi parti ile CHP arasında HDP’ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler kendilerini yönetmek istiyorlar." dedi. Taşçıer, geçtiğimiz aylarda da ittifak için anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini şart koşmuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini ifade etmişti.
Bunun üzerine hem İYİ Parti kurmayları hem de kamuoyu tepki göstermişti. İYİ Partili Yavuzağıralioğlu, "'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" demişti.
Tekin'e bir tepki de İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan gelmiş, CHP'li vekili 'haddini bil' diyerek hedef alarak, "İlkelerimizi anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
AKŞENER'DEN DE TEPKİ: AYNI MASADA OLAMAZLAR
Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Tekin'in açıklamalarına tepki göstermiş, "Bizim olduğumuz masada olamazlar" diye konuşmuştu.
HDP 'CHP-İYİ PARTİ KAVGASINDAN' ÖZERKLİK TALEBİ ÇIKARDI
Tüm bu gelişmelerin ışığında HDP'li vekil İmam Taşçıer'den skandal bir açıklama geldi.
Ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne savunan Taşçıer, iki parti arasındaki gerilim sonrasında 'özerklik' istedi.
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Taşçıer, "İyi parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında Özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar." dedi.
DAHA ÖNCE DE ANAYASANIN İLK 4 MADDESİNİ DEĞİŞTİRMEYİ ŞART KOŞMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu iddia etmiş ve çözüm için de HDP'yi işaret etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk 4 ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." demişti.
ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?
HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:
I. Devletin şekli
Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
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