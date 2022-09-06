HDP ’CHP-İYİ Parti kavgasından’ özerklik talebi çıkardı: Kürtler kendisini yönetmek istiyor

Bunun üzerine hem İYİ Parti kurmayları hem de kamuoyu tepki göstermişti. İYİ Partili Yavuzağıralioğlu, "'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" demişti.