İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hıncını alamadı! Gürsel Tekin’e bir tepki daha: Bizi münasebetsiz soruların odağı yaptı

"BABAMIZ OLSA AYNI MASAYA OTURMAYIZ"

Kiminle yol yürüyeceklerine kendilerinin karar vereceğini ifade eden Ağıraloğlu, "Yani diğer partilerin kiminle partner olacağına karışmıyoruz. Ama bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik. Yani terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz. HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz." dedi.