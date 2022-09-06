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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hıncını alamadı! Gürsel Tekin'e bir tepki daha: Bizi münasebetsiz soruların odağı yaptı

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hıncını alamadı! Gürsel Tekin’e bir tepki daha: Bizi münasebetsiz soruların odağı yaptı

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine ilk tepkiyi gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, tepkisini katıldığı canlı yayında da sürdürdü. Tekin'in ağzına geleni söylediğini ifade eden Ağıralioğlu, "Konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor." diye konuştu. İYİ Parti vekili, "Babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz. HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söylemişti.

Söz konusu çıkış ittifakın diğer ayağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, partinin vekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" şeklindeki sert sözlerle Tekin'i hedef almıştı.

AĞIRALİOĞLU HINCINI ALAMADI: "MÜNASEBETSİZ..."

Bugün katıldığı canlı yayında gelişmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, hıncını alamadı.

Tekin'in geçmişte de benzer şeyler söylediğini ifade eden Ağıralioğlu, "Böyle bayram değil seyran değil aklına geleni ağzına geldiği gibi konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor." diye konuştu.

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"BABAMIZ OLSA AYNI MASAYA OTURMAYIZ"

Kiminle yol yürüyeceklerine kendilerinin karar vereceğini ifade eden Ağıraloğlu, "Yani diğer partilerin kiminle partner olacağına karışmıyoruz. Ama bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik. Yani terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz. HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz." dedi.

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