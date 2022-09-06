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Akşener'den CHP'ye 'HDP'ye bakanlık' göndermesi: Partinin görüşü bu demek ki

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Akşener’den CHP’ye ’HDP’ye bakanlık’ göndermesi: Partinin görüşü bu demek ki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin HDP'ye bakanlık vadetmesine ilişkin konuştu. Gürsel Tekin'in CHP'nin 'kilit taşlarından bir tanesi' olduğunu söyleyen Akşener, "O böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre, partisinin görüşlerini iletiyor demektir." dedi. CHP'ye açıkça rest de çeken Akşener, "Bizim diğer siyasi partilerle ilişkilerimize saygı duymak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geride kalan gün yaptığı açıklamada, HDP'ye bakanlık vadetmişti.

Gelişme sonrası İYİ Partililer, Tekin'e sert şekilde tepki göstermiş ve "'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?, İlkelerimizi anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır." tepkilerini göstermişti.

Tekin söz konusu tepkilere, "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

"PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR"

Tüm bu gelişmelere ilişkin bugün katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oldukça konuşulacak ifadeler kullandı.

AKŞENER'DEN CHP'YE REST: "GÖRÜŞLERİ BU DEMEK Kİ" / VİDEO

İttifak ortaklarına açıkça rest çeken Akşener, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." diye konuştu.

"HERKES SAYGI DUYMAK ZORUNDA"

Akşener ayrıca, "Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda." dedi.

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