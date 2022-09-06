Akşener’den CHP’ye ’HDP’ye bakanlık’ göndermesi: Partinin görüşü bu demek ki

Tekin söz konusu tepkilere, "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.