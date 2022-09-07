1 milyarlık vurgun ortaya çıktı! CHP’li tosuncuk Saim Diken mağdurları savcılığa koştu

"600 BİN LİRA VERDİK"

Mağdur isimlerden özel bir bankada müdür olan Bayram Göbel, "Kendisine güvendim. Yurtdışından altın getirdiğini ve yurt içinde satarak büyük paralar kazandığını isterse bu konuda kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Ben 100 bin lira, kardeşim Elem Göbel yarım milyon para verdi. Bunun karşılığında bize senet imzalayarak vermişti. Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi" dedi.