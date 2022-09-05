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İçişleri Bakanlığı'ndan 2022-23 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirler genelgesi

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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İçişleri Bakanlığı’ndan 2022-23 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirler genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre okullardaki güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullara kurulan güvenlik kameraları kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu tamamlanacak.

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