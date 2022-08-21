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CHP'nin ırkçı başkanından yeni skandal! Tanju Özcan, şoförünü genel müdür yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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CHP’nin ırkçı başkanından yeni skandal! Tanju Özcan, şoförünü genel müdür yaptı

Mültecilere karşı tavrı ve ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni bir skandalla yine gündeme geldi. Makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak getirildi.

Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak getirildi.

Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı olarak Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu.

1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.

Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.

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