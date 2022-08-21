CHP’nin ırkçı başkanından yeni skandal! Tanju Özcan, şoförünü genel müdür yaptı

Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.

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