Son dakika: AK Partili kadın üyeye ahlaksız sözler! CHP’li Tanju Özcan’ın ’’koruma tedbiri’’ kararını ihlal ettiği ortaya çıktı





30 GÜN KORUMA KARARI

Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın tedbir talebini kabul etti. Mahkeme tarafından verilen tedbir kararında, "Tanju Özcan'ın hakkında verilen karar, korunan Hacer Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aleyhine önleyici tedbir istenilen Tanju Özcan'ın korunan Hacer Çınar'ı iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılacağı hallerde re'sen veya talep üzerine tedbir süresinin veya şeklinin değiştirilebileceğinin, kaldırılabileceğinin veya aynen devamına karar verilebileceğinin ihtar olunmasına, aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verileceğinin bu kararın tebliğ sureti ile şiddet uygulayana ihtar olunmuş sayılmasına, iş bu tedbirin 30 gün süre ile geçerli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.





PROTESTOLARA DANS EDEREK EŞLİK ETTİ

Başkan Özcan'ın sözleri, kentte sivil toplum kuruluşları ve AK Parti'liler tarafından protesto edildi. Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası'nca belediye binası önünde düzenlenen protesto sırasında, makam odasının penceresinden eylemi izleyen Özcan, eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik edip, ritim tuttu, el sallayarak dans etti.