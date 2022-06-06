Son dakika: AK Partili kadın üyeye ahlaksız sözler! CHP'li Tanju Özcan'ın ''koruma tedbiri'' kararını ihlal ettiği ortaya çıktı
Bolu Belediye Meclisi Üyesi AK Parti'li Hacer Çınar, belediye meclisi toplantısında kendisiyle ilgili sözleri nedeniyle tedbir kararı verilen Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili Twitter'dan kendisine mesaj attığı ve protesto sırasında dans edip el sallayarak tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Özcan'ın ayrıca tedbir kararı kapsamında ruhsatlı silahına el koyuldu.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında, AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan, sosyal medya hesabından söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı.
30 GÜN KORUMA KARARI
Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın tedbir talebini kabul etti. Mahkeme tarafından verilen tedbir kararında, "Tanju Özcan'ın hakkında verilen karar, korunan Hacer Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aleyhine önleyici tedbir istenilen Tanju Özcan'ın korunan Hacer Çınar'ı iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılacağı hallerde re'sen veya talep üzerine tedbir süresinin veya şeklinin değiştirilebileceğinin, kaldırılabileceğinin veya aynen devamına karar verilebileceğinin ihtar olunmasına, aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verileceğinin bu kararın tebliğ sureti ile şiddet uygulayana ihtar olunmuş sayılmasına, iş bu tedbirin 30 gün süre ile geçerli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.
PROTESTOLARA DANS EDEREK EŞLİK ETTİ
Başkan Özcan'ın sözleri, kentte sivil toplum kuruluşları ve AK Parti'liler tarafından protesto edildi. Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası'nca belediye binası önünde düzenlenen protesto sırasında, makam odasının penceresinden eylemi izleyen Özcan, eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik edip, ritim tuttu, el sallayarak dans etti.
TEDBİRİ İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞVURU
AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, protestolar sırasında Başkan Özcan'ın pencereye çıkarak dans etmesini ve Twitter'daki hesabından kendisine direkt mesaj atmasını gerekçe göstererek, tedbir kararını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çınar'ın avukatının mahkemeye sunduğu 'tedbire aykırılığın bildirilmesi' konulu dilekçede; Özcan'ın Twitter'dan DM atarak 'Beni takip etmeni istemiyorum, tedirgin oluyorum' yazdığı belirtildi.
Başkan Özcan'ın protesto sırasında dans edip, alkış tutmasının da ihlal gerekçelerine eklendiği dilekçede ayrıca şunlar kaydedildi:
"Müvekkilin bağlı bulunduğu sendikanın açıklaması sırasında, müvekkilin de orada olduğunu bilmesine ve görmesine rağmen hakkında tedbire hükmedilen Tanju Özcan, binanın camına çıkarak izlemiş, gülmüş, alkışlamış, oynamış, el sallamış ve dans etmiştir. Bu davranışı ulusal basında infial uyandırmıştır. Tanju Özcan, hakkında on binlerce haber yapılmıştır ancak makam odasının camından meydanı izlediği görülmüş değildir. Çok açıktır ki, tehlikesini ve rahatsızlığını sürdürmekte ve Türk Milleti adına verilen karara saygı duymamakta ve kararı tanımamaktadır. Tedbirlerin ağırlaştırılmasını ve sair tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."
SİLAHINA EL KOYULDU
Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından 1 Haziran'da verilen tedbir kararı sonrası Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın ruhsatlı silahına el koyuldu. Kararın tebliği için Bolu Belediye binasındaki makam odasına gelen polisler tarafından Özcan'ın ruhsatlı tabancası teslim alındı.
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