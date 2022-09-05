AK Parti’den çalışmak yerine iftira atan CHP’li 11 büyükşehir belediyesine tepki! İş yerine bahane üretmek

"BECERİSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yüksel, CHP tarafından yönetilen, 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri olarak bugün hem Kılıçdaroğlu'na hem de millete önemli çağrıda bulunmak için bir araya geldiklerine işaret etti.

CHP'li belediyelerin becerisizliklerini örtmeye çalıştıklarını iddia eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, partiniz tarafından yönetilen 11 büyükşehrimiz hizmetsizlik ve beceriksizlik yüzünden hızla çökmektedir. Belediye başkanlarınıza daha önce yaptığınız 'işinize bakın' çağrısı karşılık bulmamıştır. Belediye başkanlarınız kentlerine değil, kendilerine bakmaktadırlar ve her ay hazırladıkları 'acziyet deklarasyonları' ile bu beceriksizliklerini örtmeye çalışmaktadır.

Bunu yaparken de algı ve yalana başvurmaktadırlar. Maalesef belediye başkanlarınızın bu yalanına siz de ortak olmaktasınız. Şimdi sizi milletimizin huzurunda 'Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor' ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu ispat etmezseniz, sizi milletimizin huzurunda müfteri ilan ediyoruz."