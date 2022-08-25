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CHP'li Tanju Özcan HDP'nin PKK ile bağını itiraf edip Demirtaş'a özgürlük istedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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CHP’li Tanju Özcan HDP’nin PKK ile bağını itiraf edip Demirtaş’a özgürlük istedi

Bolu Belediyesinin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, partisinin ittifak ortağı HDP'nin terör örgütü PKK ile bağını itiraf etti. HDP'li vekillerin Kandil tarafından atandığını bizzat bildiğini öne süren Özcan, "Vekillerinin yarısından çoğunu Kandil atıyor. Terör örgütüyle bağlantısı olanları gündeme getirmeyelim mi?" diye konuştu. Özcan sözlerinin devamında terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük istedi.

HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı bir kez daha ifşa oldu. Partinin ittifak ortağı CHP'nin temsilcilerinden Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

"HDP'NİN İPLERİ ABD'NİN ELİNDE"

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, Kürtlerin asimile edilmeye çalışıldığını öne sürerek, "Birileri çıkmış olmayan sorunları da sorun göstererek dağa çıkmış. HDP'nin de ipleri ABD'nin elinde. PKK-HDP arasında bağ olmadığına beni nasıl ikna edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"HDP VATANDAŞLARIMIZI ŞEHİT EDENLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR"

HDP'li vekillerin yarısından çoğunun Kandil tarafından atandığını öne süren Özcan, "CHP ile fikirlerim örtüşmüyor. Terör örgütüyle bağlantısı olanları gündeme getirmeyelim mi? HDP keşke bir legal parti olsa. Kriminal anlamda, vatandaşlarımızı şehit edenlerin sözcülüğünü yapıyor." diye konuştu.

DEMİRTAŞ'A 'ÖZGÜRLÜK' İSTEDİ

Açıklamasının devamında terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyen Özcan, "Demirtaş, yüzde 13 oy aldıktan sonra tutuklanınca, PKK, Kandil, HDP ve Öcalan mutlu oldu" dedi.

"HDP VEKİLLERİNİ KANDİL ATIYOR"

Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söyleyen Özcan, "HDP'nin söylem ve uygulamaları örtüşmüyor. Vekillerini Kandil belirliyor, bilen biriyim. Türk milleti dememek için kelimeleri yuvarlıyorlar." şeklinde konuştu.

"ALTILI MASA TEK BİR ADAY ÇIKARAMAZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olmadığını da ifade eden Özcan, "Altılı masanın tek bir aday çıkarabileceğine inanmıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLME SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar çıkmamıştı. Dosya, 26 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelenmişti.

Özcan'ın, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

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