THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta'da çıktı

Kripto para şirketi Thodex'i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Seyşeller'i olarak anılan turistik kenti Vlora'da yakalandı. Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna göre, şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan, yaklaşık değeri 253 milyon 714 bin 909 lira olan kripto varlıkların önemli bir kısmının, ticari merkezi Malta'da olan Kripto Borsası'nda Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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