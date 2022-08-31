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Haberler Galeri THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta'da çıktı

THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta'da çıktı

Kripto para şirketi Thodex'i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Seyşeller'i olarak anılan turistik kenti Vlora'da yakalandı. Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna göre, şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan, yaklaşık değeri 253 milyon 714 bin 909 lira olan kripto varlıkların önemli bir kısmının, ticari merkezi Malta'da olan Kripto Borsası'nda Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 08:50
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THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta’da çıktı

Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten'le uluslararası aradığı 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 17 ay sonra Arnavutluk'un liman kenti Vlora'da yakalandı. Gözaltına alındığında sahte isim söyleyen Özer'in, parmak izi verileri ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı.

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THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta’da çıktı

Yüz ve parmak izi eşleşmesinde, yakalanan kişinin Özer olduğu ortaya çıktı. İade işlemleri çalışmalarını tamamlayan Türk İnterpol'u, Özer'i Türkiye'ye getirmek için harekete geçti.


TÜRKİYE'YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI / VİDEO

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THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta’da çıktı

17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Kripto Para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtı.

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THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta’da çıktı

Türkiye'nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden 'Kırmızı Bülten' çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer'i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora'da gözaltına aldı.

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THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer ıstakoz cennetinde böyle yakalandı! Paralar Malta’da çıktı

POLİS FOTOĞRAFINI TÜRKİYE'YE YOLLAYINCA

Gözaltına alındığında sahte bir isim söylediği iddia edilen Özer'in, parmak izi alındı ve yakın plan fotoğrafı çekildi. Özer'in parmak izi ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı. Yüz tanıma sistemi ve parmak izi verileri eşleşince gözaltına alınan kişinin Özer olduğu, biyometrik kimlik doğrulamasıyla da netleştirildi.