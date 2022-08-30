Son dakika: Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı
Son dakika haberleri... Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Detayları A Haber Yurt-İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak aktardı.
Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
İADE İŞLEMLERİNE BAŞLANDI
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.
40 BİN 564 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Firari Faruk Fatih Özer için üç suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.
Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Firari Faruk Fatih Özer için üç suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında üç ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.
2027 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 kişi 'şüpheli', 2027 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.
ÜÇ AYRI SUÇTAN 40 BİN 564'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede 21 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
356 MİLYON LİRA ZARAR OLUŞTU
İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan el edilen tüm malvarlığı değerlerinin müsaderesi talep edildi. İddianamede bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedildi.
61 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Başsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler hakkında 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış olacak.
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