Son dakika | Thodex’in kurucusu Fatih Özer Türkiye’ye ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar

POLİSE ALENEN TEHDİT

Özlük hakları için toplandıklarını öne süren ücretli öğremenlerin Ankara'da izinsiz yürüyüşlerine izin verilmedi. Yürüyüş sırasında provokatif söylemlerini sürdüren bir eylemci gözaltına alındı. Gözaltı anlarını Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit üslubu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… "Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.

100 BİN KILIÇDAROĞLU GELSE BUNU BAŞARAMAZ

Soylu, özel okul öğretmenlerinin gerçekleştirdiği eylem sonrası çıkan olaylar ile ilgili ise sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz?

Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de ekdiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır.

Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin.

HER TÜRLÜ MANİPÜLASYONA KARŞIYIZ

Dün Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile polisler arasında yaşanan olaylar hakkında sorulan soruya Bakan Özer şu cevabı verdi:

Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız.