Son dakika | Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Arnavutluk’taki mahkeme süreci sonrası iade gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Özer'in Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başsavcılık Özer hakkında gözaltı kararı verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Thodex'in kurucusu Fatih Özdemir'le ilgili, 'İade süreçleri biraz sürer, orada mahkemeye çıkmak zorunda. Deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak.' dedi.
Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Emniyet, Adalet Bakanlığı ile temas kurdu. Arnavut emniyetiyle temas kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu dün törenler esnasında arz ettik. 2 arkadaşımız Arnavutlukta'lar. Sabah gideceklerdi. Dosyalarla hem de iade süreçleri ile ilgili. İade süreçleri biraz sürer, orada mahkemeye çıkmak zorunda. Deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak.
İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı. Şu ana kadar Arnavut makamları bize çok yardım eden tavır sergilediler.
BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI
Thodex soruşturmasını titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ise Faruk Fatih Özer'le ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğunu ve Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edileceği bilgisini verdi.
Bu bilgiden hareketle yakalandığında yani Türkiye'ye ayak basmasıyla 1 gün süreyle gözaltına alınması ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltı talimatı verdi.
POLİSE ALENEN TEHDİT
Özlük hakları için toplandıklarını öne süren ücretli öğremenlerin Ankara'da izinsiz yürüyüşlerine izin verilmedi. Yürüyüş sırasında provokatif söylemlerini sürdüren bir eylemci gözaltına alındı. Gözaltı anlarını Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit üslubu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… "Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" dedi.
100 BİN KILIÇDAROĞLU GELSE BUNU BAŞARAMAZ
Soylu, özel okul öğretmenlerinin gerçekleştirdiği eylem sonrası çıkan olaylar ile ilgili ise sert açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz?
Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de ekdiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır.
Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin.
HER TÜRLÜ MANİPÜLASYONA KARŞIYIZ
Dün Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile polisler arasında yaşanan olaylar hakkında sorulan soruya Bakan Özer şu cevabı verdi:
Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız.
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