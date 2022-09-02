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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 6 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamda, "Bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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