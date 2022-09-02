Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

AHMET ŞIK'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

"Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın."