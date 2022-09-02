Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılara af" açıklaması için, "Böyle bir yetkin yok. Bu mnilleti ahmak yerine koymaktır" dedi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA KHK TEPKİSİ | VİDEO TIKLA İZLE
Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde halimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir."
AHMET ŞIK'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ
"Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın."
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