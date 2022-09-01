01 Eylül 2022, Perşembe
Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer'e bir şok daha
Kripto para şirketi Thodex'i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Seyşeller'i olarak anılan turistik kenti Vlora'da yakalandı. Özer, Türk yargısına hesap verecek. Peki, soruşturma nasıl başladı, nasıl davaya dönüştü ve aylarca süren firarı son bulan Özer'i Türkiye'de neler bekliyor? Özer hakkında yeni bir soruşturmanın daha yürütüldüğü ortaya çıktı. İşte Özer'i A'dan Z'ye bekleyen hukuki süreç.
Giriş Tarihi: 01.09.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 08:30
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19