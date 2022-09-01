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Haberler Galeri Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer'e bir şok daha

Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer'e bir şok daha

Kripto para şirketi Thodex'i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Seyşeller'i olarak anılan turistik kenti Vlora'da yakalandı. Özer, Türk yargısına hesap verecek. Peki, soruşturma nasıl başladı, nasıl davaya dönüştü ve aylarca süren firarı son bulan Özer'i Türkiye'de neler bekliyor? Özer hakkında yeni bir soruşturmanın daha yürütüldüğü ortaya çıktı. İşte Özer'i A'dan Z'ye bekleyen hukuki süreç.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 08:30
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Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e bir şok daha

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan 2021 günü Thodex vurgununa ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Çünkü Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti.

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Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e bir şok daha

"Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve soruşturma uluslararası boyuta uzandı.

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Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e bir şok daha

FATİH ÖZER SORUŞTURMASI ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Öyle ki sadece firarı nedeniyle değil, Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlendi. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı borsası ile de yazışmalar yaparak Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyma talep etti. Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına bloke koydu.

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Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e bir şok daha

40 BİN 540 YILA KADAR HAPİS İSTEMLİ DAVA SÜRECİ

Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlendi. Süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli hakkında dava açıldı.

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Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e bir şok daha

İddianamede 2 bin 27 mağdur yer alırken, Faruk Fatih Özer hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Özer'in yokluğunda dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.