Thodex vurgununda son dakika gelişmesi | Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e bir şok daha

FATİH ÖZER SORUŞTURMASI ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

Öyle ki sadece firarı nedeniyle değil, Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlendi. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı borsası ile de yazışmalar yaparak Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyma talep etti. Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına bloke koydu.