Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Resmen tutuklandı! | Sosyal medyadan özür diledi

GÜLŞEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülşen skandal ifadeleri espri olarak nitelendirdi. Gülşen, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım... " dedi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülşen'in savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şarkıcı, Miraç adlı müzisyenin 'imam' lakaplı olduğunu dikkat çekerek, "Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım" dedi.

PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLDİ

Hadsiz sözlerini perdelemek isteyen Gülşen "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı "Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım" diye konuştu.