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Gülşen’in skandallarına bir yenisi daha eklendi! Konserinde LGBT bayrağı açıp hayranlarına çıkıştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Gülşen’in skandallarına bir yenisi daha eklendi! Konserinde LGBT bayrağı açıp hayranlarına çıkıştı

Şarkıcı Gülşen, konserde LGBT bayrağı açtı. Seyircilerin de bayrak açmasıyla konseri seyredemeyenler tepki gösterince gerilim tavan yaptı. Gülşen ise konsere devam etmek yerine kendisini dinlemeye gelenlere "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" dedi.

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