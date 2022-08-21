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Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da sahnede LGBT bayrağı açtı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Gülşen’in ardından Reyhan Karaca da sahnede LGBT bayrağı açtı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ederken, Ünlü şarkıcı Gülşen'in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi. Karaca'nın bu hareketi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBSS) tarafından düzenlenen İstanbul Festivali Yenikapı'da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu.

Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.

GÜLŞEN'E ATIFTA BULUNDU

Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi.

Son olarak Reyhan Karaca da 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan isimlerden biri oldu.

SAHNEDE LGBT BAYRAĞI AÇTI

Gülşen konserine atıfta bulunan Karaca, "Nerede, var mı LGBT bayrağı?" diye sordu.

Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBT bayrağı uzatılmasının üzerine, "Var vallahi var. Elden ele elden ele" diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN İBB'YE TEPKİ

Karaca'nın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları sanatçıyı eleştirirken festivali düzenleyen İBB'ye de büyük tepki gösterildi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Yenikapı'da lgbt bayrağı açmayan konser veremiyor mu?

Şarkıcılığı ile gündeme gelemeyen Reyhan Karaca, Yenikapı'da ki konserinde LGBT bayrağı açtı.

Reyhan Karaca nasıl gündeme geleceğini iyi anlamış ve uygulamış artık çoğu sanatçı LGBT bayrağı açar bu gidişle

Gülşen'den sonra Reyhan Karaca da LGBT bayrağı açmış. Yenikapı'da konser veren şarkıcılara LGBT şartı konulmuş sanki. Karaca, "Var mı LGBT bayrağı" diye sormuş, ön taraftan uzatılınca da "Var vallahi var" diye sevinmiş. Bu sanatçılar bu yıl mı LGBT'li oldular, daha önce neydiler?

Ününü kaybeden LGBT'ye sarılıyor! Yenikapı'da konser veren Reyhan Karaca isimli şahıs LGBT bayrağı açtı!

Gülşen’in konserinde LGBT skandalı GÜLŞEN'İN KONSERİNDE LGBT SKANDALI

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