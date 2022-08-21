Gülşen’in ardından Reyhan Karaca da sahnede LGBT bayrağı açtı!

Gülşen'den sonra Reyhan Karaca da LGBT bayrağı açmış. Yenikapı'da konser veren şarkıcılara LGBT şartı konulmuş sanki. Karaca, "Var mı LGBT bayrağı" diye sormuş, ön taraftan uzatılınca da "Var vallahi var" diye sevinmiş. Bu sanatçılar bu yıl mı LGBT'li oldular, daha önce neydiler?

Ününü kaybeden LGBT'ye sarılıyor! Yenikapı'da konser veren Reyhan Karaca isimli şahıs LGBT bayrağı açtı!