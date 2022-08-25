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Gülşen ceza alacak mı? Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleri hukuken suç mu?

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Giriş: 25.08.2022 01:29
Son dönemde giydiği kıyafetler ve toplumu ayrıştırıcı davranışlarıyla ön plana çıkan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala daha imza attı. Gülşen'in "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan olay sonrası Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken sosyal medyadan da şarkıcıya tepki yağdı. A Haber ekranlarına bağlanan Avukat Mehmet Sarı Gülşen'in ceza alma ihtimalini yorumladı. Peki Gülşen ceza alır mı? Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleri hukuken suç mu? İşte detaylar...
Gülşen ceza alacak mı?
Gülşen ceza alacak mı?
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