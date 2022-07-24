Gülşen konseri iptal oldu fondaş basın algı operasyonuna kalktı! Kaymakamlık yalan haberleri çürüttü
Şarkıcı Gülşen'in Şile'deki konserinin iptal olduğu haberi fondaş basın tarafından algı operasyonu malzemesi yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi'nin skandal haberlerinin ardından Gülşen'in konserinin neden iptal olduğu ortaya çıktı. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamayla fondaş basının yalanı bir kez daha gün yüzüne çıktı.
FONDAŞLAR ALGI PEŞİNE DÜŞTÜ
Cumhuriyet Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi gibi fondaşlar şarkıcı Gülşen'in konserinin iptal edilmesi üzerine algı operasyonuna kalkıştı. Cumhuriyet söz konusu gelişmeyi, "Giyimi nedeniyle hedef gösterilen Gülşen'in Şile konserine yasak" ifadeleriyle takipçilerine sundu.
Daha da ileri giden Bir Gün Gazetesi ise şu iğrenç ifadeleri kullandı; "Gericilerin hedefinde olan Gülşen'in konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi."
KAYMAKAMLIKTAN JET CEVAP
Bazı basın organları ve sosyal medyada 'Şile'de düzenlenecek konser kaymakamlık tarafından iptal edildi' şeklindeki paylaşımlara ilişkin Şile Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.
İşte Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama;
Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Şile'de düzenlenecek konser Kaymakamlık tarafından iptal edildi" şeklindeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
İlçemiz Meşrutiyet Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur.
Aynı gün yapılan incelemede; konser düzenlemek isteyen işletmenin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'' kapsamında ana faaliyet konusunun "Büfe İşletmeciliği" olduğu, "Canlı Müzik İzin Belgesi" bulunmadığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir.
Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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