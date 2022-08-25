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Gülşen'den İmam Hatiplilere hakaret! Her kesimden tepki yağdı

A Haber
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Giriş: 25.08.2022 09:58
Şarkıcı Gülşen, son dönemde rahatsız edici sahne şovları ve LGBT'ye açık desteğiyle gündeme geldi. Şarkıcı bu kez, İmam Hatip mezunlarına hakaret etti, skandal sözler infiale neden oldu. Savcılık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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