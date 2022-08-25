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AK Parti'den Gülşen'in küstah sözlerine sert tepki

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Giriş: 25.08.2022 10:47
Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Skandal sözlere karşı sosyal medya adeta ayağa kalktı. AK Parti'den de peş peşe sert tepki geldi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. İşte o anlar...
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