Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor!

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri gündeme bomba gidib düştü. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Bu sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o anlar...