Akşener'den Kavuncu'nun 'Yavaş' çıkışına 'ayar': Hüküm cümlesi değildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatmış, Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı. CHP tarafından konuya ilişkin 'Bu nezaketsizliktir' açıklaması yapılmıştı. İttifak ortakları arasındaki gerilimin gölgesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavuncu'nun açıklamalarının 'hüküm cümlesi olmadığını' vurgulayarak, adaylık için isim belirlemediklerini söyledi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.
KAVUNCU: EN ÇOK YAVAŞ'IN İSMİNİ DUYUYORUZ
"Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aylar önce yaptığı açıklamayla, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.
AKŞENER'DEN KAVUNCU'NUN SÖZLERİNE 'AYAR
Tüm bu gelişmelere ve Kavuncu'nun gündem olan açıklamalarına katıldığı canlı yayında yanıt veren Akşener, Kavuncu'nun açıklamalarının 'hüküm cümlesi olmadığını' vurgulayarak, adaylık için isim belirlemediklerini söyledi.
"KAVUNCU'NUN AÇIKLAMALARI HÜKÜM CÜMLESİ DEĞİLDİ"
Akşener 'Yavaş' iddialarına ilişkin şunları söyledi:
"Arkadaşlarımız mahalleleri gezerek insanları dinledi. En kapsamlı araştırma diyebiliriz. 'Sahada en çok kimin adı size söyleniyor' dendi; Kavuncu, 'Mansur Bey'in adı başta geliyor' dedi. 'Mansur Bey adaydır' gibi bir hüküm cümlesi değildi. Mansur Bey anketlerde de çok çıkıyor adı. 6'lı masa, belki de Millet İttifakı'na dönüşecek. Aday, ittifakın belirlediği bir kişi olacak. İYİ Parti'nin bütün mensupları arkasında duracak."
CHP İLE İYİ PARTİ BİRBİRİNE GİRDİ
CHP'li Gürsel Tekin, Vumhurbaşkanlığı için sahada en çok Mansur Yavaş'ın ismini duyduklarını söyleyen İYİ Partili Buğra Kavuncu'yu eleştirerek, "Bu çok büyük nezaketsizliktir" demişti.
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