Akşener’den Kavuncu’nun ’Yavaş’ çıkışına ’ayar’: Hüküm cümlesi değildi

KAVUNCU: EN ÇOK YAVAŞ'IN İSMİNİ DUYUYORUZ

"Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.