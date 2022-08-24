Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Bazı seyirciler ahlaksızlığı alkışladı

"SAPIKLIĞI İMAM HATİPTE OKUMUŞ OLMASINDAN GELİYOR"

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.