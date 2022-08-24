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Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Bazı seyirciler ahlaksızlığı alkışladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Şarkıcı Gülşen’den İmam Hatiplilere skandal hakaret: Sapıklığı oradan geliyor! Bazı seyirciler ahlaksızlığı alkışladı

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve LGBT'lilere verdiği destekle tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri gündeme bomba gidib düştü. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Bu sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o anlar...

Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

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"SAPIKLIĞI İMAM HATİPTE OKUMUŞ OLMASINDAN GELİYOR"

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.

KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

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