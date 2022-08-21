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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Başkan Erdoğan'a taziye mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den, Başkan Erdoğan’a taziye mesajı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep-Nizip karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

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