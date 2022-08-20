Mardin'deki kaza nasıl oldu? Şoför uyudu mu? Fren mi boşaldı? İşte masadaki ihtimaller! Uzman İsim A Haber'de yorumladı
Mardin'de freni boşaldığı iddia edilen TIR, yaşanan kaza sonrası yardıma koşan vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kazada en az 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında Mardin'deki kazanın nedenlerini canlı yayında yorumladı. Peki Mardin'deki kaza nasıl oldu?
KAZA YERİ KONUSU EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ
Bugün talihsiz bir gün yaşıyoruz. Ama küçük uyarılar her zaman hayat kurtarıyor. Bu kazalardan da ders çıkartmalıyız. Mardin'deki kazada görülen şey kaza yeri konusundaki eksiklerimiz. Halk olarak çok yardımseveriz ve hemen refleksle harekete geçiyoruz. Herkes toplanıyor bir anda ama kazanın böyle sonuçları da olabiliyor.
BELKİ DE...
Burada bir kontrol kaybı ve var fren patlaması deniyor ama hadiseyi geç fark edip tedbir alamama durumu da söz konusu olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda teknik çalışmalar sonrası gerçek ortaya çıkacak.
FREN EKSİKLİĞİ ÖNCEDEN BELLİ OLUR MU?
Ama bence bir fren patlaması yaşanmış ama fren eksikliği daha önceden olmuş fakat son hamlede fren tutmadı ve kontrol kaybedildi.
VATANDAŞLARIN TOPLANMASI...
Ancak bu kadar can kaybının yaşanmasının sebebi ilk kazadan sonra bölgede toplanan vatandaşlara yönelik bir tedbirin alınmaması olmuş.
BAKIM ÇOK ÇOK ÖNEMLİ
Büyük arabaların fren sistemleri çok daha kapsamlı. Ama burada bakım eksikliği olabilir. Hele ki böyle uzun yollara çıkacak araçlarda bakımlara çok daha dikkat edilmeli.
SOĞUKKANLILIĞI KORUMALIYIZ
Kazalarda soğukkanlığı korumalıyız. Bir şeritte kaza olunca diğer şerittekiler izliyor ve bu sefer o şeritte başka bir kaza oluyor. Bölgede bir kaza olunca acilen tedbirler alınması gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli promosyon miktarları ne kadar, kaç TL oldu? TEB, İş Bankası, Halkbank...
- İŞKUR ile 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? İlginç soru...
- Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir?
- Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...
- DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
- GSB kura çekimi tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? GSB personel işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?