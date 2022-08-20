Mardin’deki kaza nasıl oldu? Şoför uyudu mu? Fren mi boşaldı? İşte masadaki ihtimaller! Uzman İsim A Haber’de yorumladı

KAZA YERİ KONUSU EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ

Bugün talihsiz bir gün yaşıyoruz. Ama küçük uyarılar her zaman hayat kurtarıyor. Bu kazalardan da ders çıkartmalıyız. Mardin'deki kazada görülen şey kaza yeri konusundaki eksiklerimiz. Halk olarak çok yardımseveriz ve hemen refleksle harekete geçiyoruz. Herkes toplanıyor bir anda ama kazanın böyle sonuçları da olabiliyor.