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Mardin'deki facia gibi kazayı görgü tanığı anlattı! TIR ambulans ve itfaiyenin arasından geçti ortalık kan gölüne döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Mardin’deki facia gibi kazayı görgü tanığı anlattı! TIR ambulans ve itfaiyenin arasından geçti ortalık kan gölüne döndü

Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kazanın görgü tanığı olay anını anlattı. Görgü tanığı Veysi Danış, “İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı. Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü olduk” dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini anlattı.

15 DAKİKA SONRA HERKES TOPLANDI

İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti.

YEĞENİM VEFAT ETTİ ONUNLA İLGİLENİYORDUK

İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı.

TIRIN ALTINDA KALAN ÇOK SAYIDA İNSAN OLDU

O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı.

ANTEP'İ KONUŞURKEN ANTEP'TEN KÖTÜ OLDUK

Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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