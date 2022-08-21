Mardin’deki facia gibi kazayı görgü tanığı anlattı! TIR ambulans ve itfaiyenin arasından geçti ortalık kan gölüne döndü

YEĞENİM VEFAT ETTİ ONUNLA İLGİLENİYORDUK

İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı.