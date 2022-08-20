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Mardin'deki kazadan yeni görüntüler! Can pazarı böyle yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Mardin’deki kazadan yeni görüntüler! Can pazarı böyle yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'in Derik ilçesinde en az 16 insanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada yaşanan can pazarı anbean kameralara yansırken, bölgede çalışmalar sürüyor. İşte Mardin'deki kazadan gelen yeni görüntüler...

Mardin'in Derik ilçesinde 16 kişinin öldüğü, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, yaşanan can pazarı kameraya anbean yansıdı.

Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza mahallinde AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devem ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: BAKAN SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun.

Mardin’deki kazadan yeni görüntüler! MARDİN'DEKİ KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜLER!

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