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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı." ifadelerini kullandı.

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