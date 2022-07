AK Parti’den halka hizmet sunmayan 11 şehrin CHP’li belediyelerine manifesto! Zehir zemberek sözler

GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Ve yine bizler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak diyoruz ki; CHP'li belediye Başkanlarının, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine 'beceriksizliklerini' örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz. CHP'li başkanların, asli görevlerinin dışında her konuda polemik üretme çabalarının gerçek maksadını biliyor ve bu gerçeği her mecrada milletimizle paylaşmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Şehirlerimizde yaşayanların hak ve hukuklarını, CHP'li başkanların algı-manipülasyon ve yalanlarına kurban etmeyeceğiz.''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' şiarıyla ülkemizin her bir karış toprağında eser üreten AK Parti'mizin gönül belediyeciliğini milletimize anlatmaya ve milletimizi bu şehirlerde ''AK Belediyecilikle' yeniden buluşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz."

