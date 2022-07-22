CHP’li Bilecik Belediyesi’nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı! Ses kaydı ortaya çıktı

Şehirde faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi, AVM'ye talip oldu. Satış ve devir işlemleri sürerken, belediye iştiraki olan KAYI A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Danışmanı Selçuk Selçuk Erdağı, firmanın sahiplerini belediyeye çağırdı. Erdağı, odasına gelen firma sahibine, "Hayırlı olsun" dedikten sonra, satış bedeli haricinde, 2 milyon 500 bin TL peşin, 800 bin TL ise iskândan sonra olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin lira istedi. Firma sahibi "Bu ödeme niçin?" diye sorduğunda ise "Belediyeye lazım, başkan bey böyle uygun gördü" cevabını verdi.