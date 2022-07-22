22 Temmuz 2022, Cuma
CHP'li Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı! Ses kaydı ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasına kadar giden rüşvet operasyonunun ses kaydı ortaya çıktı. Bir müteahhitten istenen 200 bin dolar rüşvetin 43 dakika süren pazarlığında tutuklanan Selçuk Erdağı'nın kur farkına dikkat çekip dolar hesabı yaptığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.07.2022 06:54
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13