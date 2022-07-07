CHP'den polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'e destek
Son dakika haberine göre Terörist başı Öcalan lehine düzenlenen yasadışı gösteride polise yumruk atan, 2019’da da bir polisin elini ısıran PKK güdümlü DBP milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını kaldırdı. CHP ise HDP ile birlikte ret oyu kullandı.
12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında Aydeniz'in polise tokat atması kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Milletvekili Aydeniz hakkındaki fezlekeyi hızla TBMM Başkanlığı'na göndermiş, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da Aydeniz için Hazırlık Komisyonu kurmuştu. Hazırlık Komisyonu önceki gün Aydeniz'in savunmasını dinledi.
Dün de karar için bir araya geldi. Yapılan tartışmalar sonrasında AK Partili Hazırlık Komisyonu üyelerinin oyu ile Aydeniz'in 5 dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı.
18 TEMMUZ'DA ÜST KOMİSYONDA
Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Aydeniz'in en fazla dosyası bulunan milletvekilleri arasında yer aldığını, bunlardan çoğunu polis ya da kamu görevlilerine mukavemet ve saldırı ile terör suçlarının oluşturduğunu söyledi. Özkaya, raporları hızla tamamlayıp 18 Temmuz'da Karma Komisyon'a sunacaklarını ve buradaki bir aylık sürenin başlayacağını bildirdi. Özkaya, Meclis'e sunulan 1631 dokunulmazlık dosyasının 1308'inin HDP ve DBP milletvekillerine ait olduğunu kaydetti.
GENEL KURUL KARAR VERECEK
TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu raporları Karma Komisyon'da ele alınacak. Karma Komisyon da kendi kararını verip raporları Genel Kurul gündemine indirecek. Genel Kurul'da Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için karar yeter sayısı yeterli olacak. Genel Kurul, dokunulmazlığı kaldırırsa Aydeniz, ilgili dosyalardan yargı önüne çıkacak.
CHP VE HDP YAN YANA
Aydeniz'in polise attığı tokattan sonra peş peşe bunun kabul edilemeyeceği yönünde açıklamalar yapan CHP, HDP'nin tehditleri üzerine çark etti. CHP'li Hazırlık Komisyonu üyesi Rafet Zeybek'in buna gerekçe olarak toplantıda "Bu dosya siyasi. Siyasi olduğu için de ret oyu kullanacağım" bahanesini ileri sürdüğü bildirildi.
SİCİLİ KABARIK
Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine İstanbul Kadıköy'de düzenlenen yasadışı gösteride polis memurunu yumruklayan Diyarbakır Milletvekili DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in sicili kabarık. 2018'de HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Aydeniz hakkında TBMM'de 80 fezleke bulunuyor. Bu fezlekelerin 57'si "terör örgütü propagandası yapmak", 24'ü "suçu ve suçluyu övmek", 15'i "toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet", 12'si "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", 7'si "görevi yaptırmamak için direnmek", 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak", 2'si "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", diğer üçü de "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmak" suçlarından düzenlendi.
PKK HASTANESİ KURMUŞ
Yakalanan ve itirafçı olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri de Salihe Aydeniz'in terör örgütü ile bağını ortaya koydu. 2016'da teslim olan C.Y. adlı terörist, Aydeniz'in PKK güdümünde hareket eden SES Sendikası üyesi olduğunu, bir dönem de Diyarbakır başkanlığını yaptığını söyledi. Ebelik mezunu olan Salihe Aydeniz'in ayrıca Sur'daki hendek-barikat teröründe yaralanan teröristlerin tedavi edilmesini sağladığı, doktor, hemşire ve tıbbi malzemeler temin ettiği ortaya çıktı. Aydeniz'in DTK'nın eylem ve etkinliklerinde rol oynadığını belirten başka bir itirafçı terörist ise şu bilgileri verdi: "Suriye'de ve Kuzey Irak' ta yaralanan PKK'lı teröristlerin tedavilerini, sevk ve idarelerini, tedaviyi yapacak sağlık mensuplarını organize edip sağlık malzemeleri ve teknik malzemeler temin etti. 2014-2015 yıllarında Sur'daki bir Halkevi'nin alt katını tedavi için hazırladı. Çatışmalarda yaralanan teröristlerin burada tedavi olmalarını sağladı. Yaralanan teröristlerin yakalanmamaları için güvenli yerler oluşturdu."
POLİSİN ELİNİ ISIRDI
Salihe Aydeniz'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla Erbil'de yapılacak olan sözde Ulusal Kürt Konferansı'yla ilgili ön görüşme yapmak için 20 Temmuz 2013'te Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Irak'a çıkış yaptığı da belirlendi. Operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenazelerine katılan Aydeniz'in, PKK yanlısı oluşumlar ile çeşitli sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplamak için oluşturulan DTK'nın başkanlık divanında olduğu da tespit edildi. Kadıköy'deki yürüyüş Aydeniz'in polisleri hedef alan ilk saldırısı da değil. 13 Şubat 2019'da Van İpekyolu'nda "Terörist başı Abdullah Öcalan" için düzenlenen kanunsuz gösteride sahne alan Aydeniz, bir kadın polise saldırmıştı. Aydeniz, gösteriye müdahale eden kadın polis memurunu elinden ısırıp yaralamıştı.
EBE İKEN İHRAÇ EDİLDİ
1973 Ergani doğumlu Saliha Aydeniz Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yaparken 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Hakkında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/129 soruşturma sayılı "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunuyor.
HASTA SEVKİ VAR DEDİ, YARALI TERÖRİST ÇIKTI
Mütalaaya göre Saliha Aydeniz, KHK ile ihraç edilmeden önce Halk Sağlığı Komuta Merkezinde hemşirelik yaparken yaralı teröristleri tedavi ettirdi. Diyarbakır Halk Sağlığı Merkezinde görevli ambulans şoförü M.P. istasyonda görevli Ş. G. ifadelerinde, "Saliha Aydeniz, 112 komuta kontrol merkezinden bize bayılma vakası anons etti. Olay yerine gittiğimizde siyah renkli Arap plakalı uzun bir araç geldi. İçinde durumları ağır iki yaralı vardı. Yaralıları görünce Saliha'yı arayıp, 'bayılma vakası demiştin. Yaralılar var. Neden böyle bir şey yaptın' dedik. Telefonda tartıştık. Sonra yaralıların Suriye'den geldikleri, onların da bizim kardeşlerimiz olduğu ve yardımcı olmamız gerektiği gibi şeyler söyleyerek, yaralıları hastaneye götürmemizi söyledi" dedi.
İKİ TERÖRİSTİ DE 112 GÖREVLİLERİ TEŞHİS ETTİ
Bu 2 teröristin Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Zage bölgesinde yaralanan Mustafa Akan ve Muhammad Hasan oldukları, trafik kazası ihbarıyla bölgeye gitmesi sağlanan 112 Ekiplerine ilk müdahalelerinin yaptırıldığı, ardından da Saliha Aydeniz'in yönlendirmesiyle, sahte kimlikle hastaneye yatırıldıkları belirlendi. 112 Acil'de görevli N.N.E, trafik kazası ihbarıyla gittiği yerde yaralı iki teröristin tedavisi için kendilerini alıkoyan teröristleri fotoğraflarından teşhis etti.
Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli F.M ifadesinde, "Trafik kazası ihbarıyla gittiğimiz Zage'yi 1 kilometre geçtikten sonra ormanın içinden çıkan bir PKK'lı bizi durdurdu. Ormana gittiğimizde, tümü silahlı 15 terörist ve yerde de 2 yaralı vardı. Sorduğumda 'mayın patlaması' dediler. Tunceli 112'den bir ambulans daha geldi. Yaralılardan birini biz, birini onlar tedavi etti" dedi.
HAKARET ETTİ
Saliha Aydeniz, Diyarbakır'da belediye binası önünde polis amiri ile görüştüğü sırada hakaret etmeye başladı. Polis amirine 'çetesiniz' diyen Aydeniz'e polis amiri anında cevap vererek, "Biz çete değiliz devletiz" dedi.
TERÖRİSTLERİN CENAZESİNDE
Ayrıca 23 Eylül 2018 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Yunus Atkık isimli örgüt mensubunun cenazesinde yer aldı. Teröristbaşı Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlayan ve cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen isimli terör örgütü mensubunun 18 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Havalimanı'ndan cenazesini teslim alan grup içerisinde yer aldı.
14 Şubat 2019 tarihinde Van'da HDP organizesinde, "PKK destekçisi Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek" amaçlı izinsiz gösteriye katıldı.
81'İNCİ FEZLEKE HAFTAYA MECLİS'TE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık da "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteriye katılma" ile suçlanan Aydeniz hakkındaki fezlekeyi incelemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na yolladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir" dedi. 2018'den bu yana hakkında 80 fezleke hazırlanan Aydeniz'in sonuncusuyla birlikte fezleke sayısı 81'e çıkacak.
O YÜRÜYÜŞE 9 GÖZALTI DAHA
İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'da PKK ve bebek katili Öcalan lehine sloganlar atarak yürüyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İzinsiz gösteride daha önce 70 kişi gözaltına alınmıştı. Olay günü çekilen görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürüyüşe katılan 10 şüphelinin daha adresini belirledi. 10 ilçede 11 adrese yapılan baskınlarda zanlılardan 9'u daha gözaltına alındı. Adreslerde 1 tabanca, 3 kilo esrar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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