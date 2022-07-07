CHP’den polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’e destek

12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında Aydeniz'in polise tokat atması kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Milletvekili Aydeniz hakkındaki fezlekeyi hızla TBMM Başkanlığı'na göndermiş, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da Aydeniz için Hazırlık Komisyonu kurmuştu. Hazırlık Komisyonu önceki gün Aydeniz'in savunmasını dinledi.

Dün de karar için bir araya geldi. Yapılan tartışmalar sonrasında AK Partili Hazırlık Komisyonu üyelerinin oyu ile Aydeniz'in 5 dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı.