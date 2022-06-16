16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in polisi yumruklaması | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Fezleke haftaya TBMM'ye getirilir

Son dakika: DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in polisi yumruklaması | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Fezleke haftaya TBMM'ye getirilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
ABONE OL
Son dakika: DBP’li vekil Salihe Aydeniz’in polisi yumruklaması | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Fezleke haftaya TBMM’ye getirilir

Son dakika haberi... DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in polisi yumruklaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Muhtemelen önümüzdeki hafta fezleke TBMM'ye getirilir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA