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HDP’li vekil Saliha Aydeniz polise hakaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
HDP’Lİ VEKİL POLİSE HAKARET ETTİ

’da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 ’li belediye başkanı gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin ardından 'nde aramalarını tamamlayan polis ekiplerine HDP’li milletvekili polise hakaret ederek, ‘çete’ dedi. Aydeniz’in hakaretine polis amiri sessiz kalmayarak, "Biz çete değil devletiz. Devletin kanunu neyse onu uyguluyoruz" diyerek Aydeniz’i susturdu.

'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 'li belediye başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz emniyette götürülürken, polis ekipleri savcılık kararı ile 'nde arama yaptı.

HDP’li vekil Saliha Aydeniz polise hakaret etti HDP’Lİ VEKİL SALİHA AYDENİZ POLİSE HAKARET ETTİ

POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI, TEKME ATMIŞTI, ŞİMDİ DE HAKARET ETTİ

Arama çalışmalarının bitmesinin ardından, 'da polisin kolunu ısıran, Diyarbakır'da da polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili , belediye binası önüne gelerek polis amiri ile görüştüğü sırada hakaret etmeye başladı. Polis amirine 'çetesiniz' diyen Aydeniz'e polis amiri anında cevap vererek, "Biz çete değiliz devletiz" dedi.

SLOGANLAR ATARAK BELEDİYE BİNASINA GEÇTİ

Polisin bu cevabına karşın Aydeniz hakaretlerine devam etti. Polis amirine "Orman kanunlarını uyguluyorsunuz, çetesiniz" diyen Aydeniz'e polis amiri, "Biz orman kanunlarını uygulamıyoruz. Devletin kanunlarını uyguluyoruz" dedi. Armaların sona erdiğini belirten polis amirinin bu sözü üzerine HDP'li Aydeniz ile beraberindeki bir grup partili ve belediye çalışanları sloganlar atarak belediye binasına geçti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Kayapınar İlçe Belediyesi önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri ise sürüyor.

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