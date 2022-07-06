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Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kalktı

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı kalktı

Son dakika haberleri... Polise yumruklu saldırıda bulunan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kalktı. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, 12 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteride polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşmek için 23 Haziran Perşembe günü toplanacak.

Komisyon, Salihe Aydeniz'e ait 5 dokunulmazlık dosyasını değerlendirecek. Komisyon daha sonra dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırlık komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DBP'li vekil Salihe Aydeniz, 12 Haziran'da Kadıköy'de 'Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz' adı altında yapılan eylemde, polis memuruna yumruk attı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BİRÇOK SUÇTAN FEZLEKE HAZIRLANDI

Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

FEZLEKE TBMM'YE GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı'ndaki işlemin ardından fezleke, Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollandı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacak.

Aydeniz’in dokunulmazlığı kaldırıldı AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Vekil değil suç makinesi! VEKİL DEĞİL SUÇ MAKİNESİ!
DBP Milletvekili Aydeniz’in fezlekesi için flaş adım DBP MİLLETVEKİLİ AYDENİZ'İN FEZLEKESİ İÇİN FLAŞ ADIM
DBP’li vekil Salihe Aydeniz’in fezlekesi bakanlıkta DBP'Lİ VEKİL SALİHE AYDENİZ'İN FEZLEKESİ BAKANLIKTA

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