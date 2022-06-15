Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li vekil Salihe Aydeniz’le ilgili yeni gelişme: Soruşturma dosyası Ankara’ya gönderildi

POLİS MEMURU İFADE VERDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A, şunları kaydetti:

"Eylemci şahıslara 'Sakin olun.' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim."