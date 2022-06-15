Son dakika: Polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme: Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Darp olayına ilişkin görüntü inceleme raporunda olay anının detaylarına yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir milletvekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP milletvekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.
Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.
Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
POLİS MEMURU İFADE VERDİ
Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.
Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A, şunları kaydetti:
"Eylemci şahıslara 'Sakin olun.' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim."
Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.
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