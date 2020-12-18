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HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz suç makinesi çıktı

'den 24 Haziran seçimlerinde, milletvekili seçilen eski hemşire hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek" suçundan açılan dava 10. görüldü. Aydeniz'in, ile ihraç edilmeden önce Komuta Merkezinde hemşirelik yaparken, 'de yaralanan iki teröristi 'de yaralanmış siviller gibi gösterip, devletin zimmetindeki 112 ambulansını sevk ederek tedavi ettirdiği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz suç makinesi çıktı

'den 24 Haziran seçimlerinde, milletvekili seçilen eski hemşire hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek" suçundan açılan dava 10. görüldü. Duruşmada sanık avukatı, Aydeniz'in milletvekili olması nedeniyle yargılamanın durdurulmasına talep etti. Ancak mahkeme, Aydeniz hakkındaki 21 ayrı suçlamanın, terör suçu olması nedeniyle, 'nın 14. maddesi uyarında yargılamasının durdurulamayacağını belirterek, talebi reddetti. Mütalaa veren savcı ise sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

HASTA SEVKİ VAR DEDİ, YARALI TERÖRİST ÇIKTI

Mütalaaya göre Saliha Aydeniz, ile ihraç edilmeden önce Komuta Merkezinde hemşirelik yaparken yaralı teröristleri tedavi ettirdi. Diyarbakır Halk Sağlığı Merkezinde görevli ambulans şoförü M.P. istasyonda görevli Ş. G. ifadelerinde, "Saliha Aydeniz, 112 komuta kontrol merkezinden bize bayılma vakası anons etti. Olay yerine gittiğimizde siyah renkli Arap plakalı uzun bir araç geldi. İçinde durumları ağır iki yaralı vardı. Yaralıları görünce Saliha'yı arayıp, 'bayılma vakası demiştin. Yaralılar var. Neden böyle bir şey yaptın' dedik. Telefonda tartıştık. Sonra yaralıların 'den geldikleri, onların da bizim kardeşlerimiz olduğu ve yardımcı olmamız gerektiği gibi şeyler söyleyerek, yaralıları hastaneye götürmemizi söyledi" dedi.

İKİ TERÖRİSTİ DE 112 GÖREVLİLERİ TEŞHİS ETTİ

Bu 2 teröristin 'nin Pülümür ilçesindeki Zage bölgesinde yaralanan Mustafa Akan ve Muhammad Hasan oldukları, ihbarıyla bölgeye gitmesi sağlanan 112 Ekiplerine ilk müdahalelerinin yaptırıldığı, ardından da Saliha Aydeniz'in yönlendirmesiyle, sahte kimlikle hastaneye yatırıldıkları belirlendi. 112 Acil'de görevli N.N.E, trafik kazası ihbarıyla gittiği yerde yaralı iki teröristin tedavisi için kendilerini alıkoyan teröristleri fotoğraflarından teşhis etti.

Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli F.M ifadesinde, "Trafik kazası ihbarıyla gittiğimiz Zage'yi 1 kilometre geçtikten sonra ormanın içinden çıkan bir 'lı bizi durdurdu. Ormana gittiğimizde, tümü silahlı 15 terörist ve yerde de 2 yaralı vardı. Sorduğumda 'mayın patlaması' dediler. Tunceli 112'den bir ambulans daha geldi. Yaralılardan birini biz, birini onlar tedavi etti" dedi.

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