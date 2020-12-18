HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz suç makinesi çıktı

HASTA SEVKİ VAR DEDİ, YARALI TERÖRİST ÇIKTI

Mütalaaya göre Saliha Aydeniz, KHK ile ihraç edilmeden önce Halk Sağlığı Komuta Merkezinde hemşirelik yaparken yaralı teröristleri tedavi ettirdi. Diyarbakır Halk Sağlığı Merkezinde görevli ambulans şoförü M.P. istasyonda görevli Ş. G. ifadelerinde, "Saliha Aydeniz, 112 komuta kontrol merkezinden bize bayılma vakası anons etti. Olay yerine gittiğimizde siyah renkli Arap plakalı uzun bir araç geldi. İçinde durumları ağır iki yaralı vardı. Yaralıları görünce Saliha'yı arayıp, 'bayılma vakası demiştin. Yaralılar var. Neden böyle bir şey yaptın' dedik. Telefonda tartıştık. Sonra yaralıların Suriye'den geldikleri, onların da bizim kardeşlerimiz olduğu ve yardımcı olmamız gerektiği gibi şeyler söyleyerek, yaralıları hastaneye götürmemizi söyledi" dedi.