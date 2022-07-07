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Bir ölür bin diriliriz! Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Bir ölür bin diriliriz! Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye giden FETÖ'cü komutan Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldüren ve kahramanca şehit düşen Ömer Halisdemir’e atfen Ömer Halis ismi verilen çocukların sayısı 12 bine ulaştı. O çocuklardan birçoğu her yıl aileleriyle birlikte şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ediyor.

15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan ve büyük bir kararlılıkla şehadete yürüyen görüntüsüyle hafızalara kazınan Ömer Halisdemir'in ismi, darbe girişimi sonrası doğan 11 bin 829 çocuğa verildi.




O çocuklardan bazıları aileleriyle her yıl 15 Temmuz'da kahraman şehidin Niğde'deki mezarını ziyaret ediyor. Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye giden FETÖ'cü komutan Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldüren Ömer Halisdemir, 17 kurşunla vatan toprağına düştü. 15 Temmuz gecesi, onun saçtığı ışıkla aydınlığa kavuştu.




'YİĞİTLİK, KAHRAMANLIK ŞEHADET ŞUURU EVLADIMIZDA YAŞASIN İSTEDİK'
15 TEMMUZ sonrası çocuklarına Ömer Halisdemir'e atfen 'Ömer Halis' ismini veren Boz ailesi duygularını SABAH'a anlattı: 15 Temmuz öncesi adını Ömer Asaf koymayı düşünüyorduk. 15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik.





Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğdu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik. Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor. İleride gür bir sesle ismini haykırsın diye ona 'Ömer Halis' dedik.

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