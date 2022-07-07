Bir ölür bin diriliriz! Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis









Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğdu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik. Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor. İleride gür bir sesle ismini haykırsın diye ona 'Ömer Halis' dedik.