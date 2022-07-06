Son dakika: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya "teröristleri iade edin" hatırlatması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yazı gönderildiğini açıkladı

İŞTE O TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle ortaya koydu. İsveç'in PKK ve uzantılarıyla kurduğu ilişkiler fotoğraflarla tek tek tespit edilirken, her iki ülkeden bugüne kadar iadesi istenen isimlerin listesi de yeniden gündeme getirildi.

Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.



DOSYALARI BEKLETİLİYOR



Hürriyet'in haberine göre: Çoğunun iade talebini reddeden İsveç, 11 terör zanlısının dosyasına ise henüz hiç cevap vermedi. İsveç'in dosyasını beklettiği terör zanlılarının çoğunluğunu ise FETÖ'cüler oluşturuyor.

FETÖ'cü Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Orhan Er (aynı ad soyadla iki kişi var), Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan ile PKK'lı Derdiye Kül ve Nuray Şen'in iadesine yönelik Türkiye'nin gönderdiği dosyalar beklemede tutuluyor.