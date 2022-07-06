Son dakika: Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya "teröristleri iade edin" hatırlatması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yazı gönderildiğini açıkladı
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İsveç ve Finlandiya'dan PKK ve FETÖ'lü teröristlerin iadelerine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi" dedi.
Bakan Bozdağ katıldığı bir televizyon kanalında İsveç ve Finlandiya'yla imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, mutabakat çerçevesinde iadesi istenen teröristler hakkında bu ülkelere taleplerin hatırlatıldığı bir yazının gönderildiğini söyledi.
Bakan Bozdağ daha önceki açıklamalarında Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyalarının ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekletildiğini hatırlatmıştı. Teröristlerin iadelerine ilişkin talep yazılarının Dışişleri Bakanlığına iletildiğini ve bu dosyalarda da somut delillerin olduğunu vurguladı
İŞTE O TERÖRİSTLERİN LİSTESİ
Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle ortaya koydu. İsveç'in PKK ve uzantılarıyla kurduğu ilişkiler fotoğraflarla tek tek tespit edilirken, her iki ülkeden bugüne kadar iadesi istenen isimlerin listesi de yeniden gündeme getirildi.
Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.
DOSYALARI BEKLETİLİYOR
Hürriyet'in haberine göre: Çoğunun iade talebini reddeden İsveç, 11 terör zanlısının dosyasına ise henüz hiç cevap vermedi. İsveç'in dosyasını beklettiği terör zanlılarının çoğunluğunu ise FETÖ'cüler oluşturuyor.
FETÖ'cü Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Orhan Er (aynı ad soyadla iki kişi var), Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan ile PKK'lı Derdiye Kül ve Nuray Şen'in iadesine yönelik Türkiye'nin gönderdiği dosyalar beklemede tutuluyor.
VATANDAŞLIK BİLE VERDİLER
İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık verdiği de belirlendi. İsveç'in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO'lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.
TEK OLUMLU YANIT 2015'TE
Türkiye, İsveç'ten bugüne kadar iadesini istediği isimlerle ilgili tek olumlu cevabı 2015 yılında aldı. İsveç, Türkiye'nin istediği PKK'lı Mehmet Emin Çiçen'i 17 Şubat 2015 yılında sınırdışı ederek, Türkiye'ye iadesini sağladı.
İSVEÇ KATİLLERİ DE VERMİYOR
İsveç cinayet, uyuşturucu gibi suçlardan arananları da vermiyor. Okan Kale, Dede Taş uyuşturucu, Şenol Arslan dolandırıcılık, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş, İbrahim Akuş kan davası sonucu cinayet, Mehmet Turgay ise silah kaçakçılığı suçlarından iadesi istenen isimler...
FİNLANDİYA (TERÖR SUÇLARI)
* Sultan Aktepe (PKK)
* Sezgin Çırık (PKK)
* Burcu Ser (PKK)
* Osman Yağmur (PKK)
* Tekin İstekli(PKK)
* Acar Delil (PKK)
* Mehmet Demir (FETÖ)
* Adil Erol (FETÖ)
* Abdulkadir Yılmaz (FETÖ)
* Zeynel Abidin Karadiş (FETÖ)
DİĞER SUÇLAR
* Cevdet Vurunbigi (Cumhurbaşkanına hakaret)
* Sefer Kebabcı (Silahlı yağma)
İSVEÇ: (TERÖR SUÇLARI)
* Derdiye Kül (PKK)
* Nuray Şen (PKK)
* Cahide Adsay (PKK)
* Aysen Alhan(PKK)
* Mehmet Sıraç Bilgin (PKK)
* Mehmet Filiz (PKK)
* İsmet Kayhan (PKK)
*Halef Tak (PKK)
* Aziz Turan (PKK)
* Ragıp Zarakolu (PKK)
* Alperen Melikhan Doğan (FETÖ)
* Orhan Er (FETÖ)
* Ramazan Faruk Güzel (FETÖ)
* Bülent Keneş (FETÖ)
* Orhan Er (FETÖ)
* Levent Kenez (FETÖ)
* Murat Çetiner (FETÖ)
* Harun Tokak (FETÖ)
* Yılmaz Aytan (FETÖ)
* Sami Yavuz (FETÖ)
* Sinan Saraç (FETÖ)
* Nermin Candan (TKP-ML/TİKKO)
* Mustafa Candan (TKP-ML/TİKKO)
* Musa Doğan (TKP-ML/TİKKO)
* Serkan Meriç (DHKP-C)
* Hamza Yalçın (THKP-C)
DİĞER SUÇLAR
* Okan Kale (Dolandırıcılık)
* Dede Taş (Uyuşturucu)
* Arslan Şenol (Uyuşturucu)
* Abdurrahman Akuş (Cinayet)
* İdris Akuş (Cinayet)
* İbrahim Akuş (Cinayet)
* Mehmet Turgay (Silah kaçakçısı)
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