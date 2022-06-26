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NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den dörtlü mini zirve! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den dörtlü mini zirve! Gündem İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "NATO Zirvesi öncesi Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de bir görüşme yapılacak." ifadelerini kullandı.

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