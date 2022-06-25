Son dakika | Başkan Erdoğan’dan NATO trafiği! İsveç’e mesajı verdi: PKK’ya karşı tavrınızı değiştirin

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSVEÇ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç'in PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin endişelerini giderecek açılım görmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsveç'in NATO üyelik talebine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur açılım görmediklerini kaydetti. Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasınının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu konularda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.