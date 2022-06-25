Son dakika | Başkan Erdoğan'dan NATO trafiği! İsveç'e mesajı verdi: PKK'ya karşı tavrınızı değiştirin
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSVEÇ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç'in PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin endişelerini giderecek açılım görmediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsveç'in NATO üyelik talebine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur açılım görmediklerini kaydetti. Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasınının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu konularda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.
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