Terör yuvası İsveç’ten Türkiye aleyhine çirkin kampanya! Teröristlerle bir olup iftira furyası başlatıldı

Meşru seçimlerle Türk halkı tarafından seçilen Başkan Erdoğan "Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir" düşüncesini taşıdığını defalarca açıkladı. Terör örgütü ise kaçırdığı kadın ve çocuklara tecavüz ediyor, bu durumdan şikâyetçi olanlar örgüt tarafından cezalandırılıyor.

Kadın teröristler arasında "Biçirpînin (sapık) Abbas" olarak anılan terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan sıklıkla örgüte katılan küçük yaştaki çocuklara tecavüzü ile gündeme geliyor. Kalkan, kurulan sözde mahkemelerde tecavüze uğrayan kadınları konuşturmadan ajanlık, yalan söylemek ve kendisine iftira atmakla suçlu bulunmasını sağlayarak infaz ettiriyor.