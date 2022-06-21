Finlandiya’dan flaş Türkiye açıklaması! İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine veto mu gelecek?

NATO'YA GİRECEKLER Mİ?

Plenkovic de Hırvatistan'ın NATO üyelik yolunda Finlandiya'ya destek verdiğine işaret ederek, "Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararına saygı duyuyoruz. NATO'nun güvenlik şemsiyesini Finlandiya ve İsveç de istiyor. Hırvatistan, NATO'nun günümüz dünyasındaki öneminin farkında. Finlandiya'nın ise Rusya ile sınırı var." dedi.

İki başbakan, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmesi noktasında da hemfikir olduklarını ifade etti.